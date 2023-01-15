Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçında Altınordu ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelede kazana 2-1'lik skorla ev sahibi Altınordu oldu.
Gençlerbirliği'nin golünü 23. dakikada Gabriel Torje kaydetti. Altınordu'nun golleri 50. dakikada Ali Özgün ve 66. dakikada Emircan Gürlük'ten geldi.
Gökhan Ünal yönetiminde ikinci maçına çıkan Altınordu 9 hafta sonra ilk galibiyetini aldı. Gençlerbirliği arka arkaya 7. lig maçını kaybetti ve 7 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altınordu, Sakaryaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Boluspor'u ağırlayacak.
Gençlerbirliği'nin golünü 23. dakikada Gabriel Torje kaydetti. Altınordu'nun golleri 50. dakikada Ali Özgün ve 66. dakikada Emircan Gürlük'ten geldi.
Gökhan Ünal yönetiminde ikinci maçına çıkan Altınordu 9 hafta sonra ilk galibiyetini aldı. Gençlerbirliği arka arkaya 7. lig maçını kaybetti ve 7 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altınordu, Sakaryaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Boluspor'u ağırlayacak.
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