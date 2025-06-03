Oklahoma City Thunder'ın yıldız ismi Shai Gilgeous-Alexander, 2025 NBA Finalleri öncesinde takımın hedeflerini ve savunma stratejilerini değerlendirdi.
Indiana Pacers ile karşılaşacak Thunder'da yıldız oyuncu, gelişim ve birlikte hareket etmenin başarıya giden yolda temel unsurlar olduğunu vurguladı.
"Her antrenman, her boş gün ve her maç günü gelişim fırsatı" diyen Gilgeous-Alexander, "Bugün burada olmamızın sebebi bu" ifadelerini kullandı.
Minnesota Timberwolves'u beş maçta geçerek Batı Konferansı'nı şampiyon tamamlayan Thunder, Ocak ayından bu yana ligin en formda takımlarından biri olan Indiana karşısında ilk kez final serisine çıkacak.
Pacers'ın tempolu oyun tarzını ve istikrarını öven yıldız guard, "Onlar hangi maç, hangi ortam ya da hangi tur olursa olsun aynı şekilde oynuyor" dedi.
Tyrese Haliburton'ı savunmanın, daha önce karşılaştığı Ja Morant, Nikola Jokic ve Anthony Edwards gibi yıldızlara karşı olan deneyimlerine benzediğini belirten SGA, "Bu tarz oyuncuları, alışık olmadıkları durumlara zorlamalısınız" yorumunu yaptı.
Savunma odaklı bir oyun planı mı benimsedikleri sorulduğunda ise net konuştu: "Her zaman önce savunma. Savunmada gerekeni yaparsak hücum zaten gelir."
Pacers'ın tempolu oyununa saygı duyan Gilgeous-Alexander, sonucu kimliğini daha iyi sahaya yansıtan tarafın belirleyeceğini söyledi:
"Kazanan takım, maç üzerinde daha fazla iz bırakabilen takım olacaktır."
Geçmişte yaşadıkları düşük galibiyetli sezonların bugünkü disiplinin temelini oluşturduğunu belirten yıldız oyuncu, "Koçumuz oyun standardı konusunda her zaman netti ve biz de bu sayede adım adım ilerledik" dedi.
Takım kimyasının başarının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Gilgeous-Alexander, "Bir basketbol takımı olarak olabileceğimiz kadar yakınız. Bu benim için çok değerli" ifadelerini kullandı.
Duygularını kontrol etme konusundaki farkındalığını lise yıllarında edindiğini söyleyen oyuncu, "Ne kadar duygusal olursam olayım, bunu içimde tutup bir silah gibi kullanmayı öğrendim" dedi.
Oklahoma City Thunder, 2012'den bu yana ilk kez NBA Finalleri'nde sahne alacak. Serinin ilk maçı Perşembe günü oynanacak.
Indiana Pacers ile karşılaşacak Thunder'da yıldız oyuncu, gelişim ve birlikte hareket etmenin başarıya giden yolda temel unsurlar olduğunu vurguladı.
"Her antrenman, her boş gün ve her maç günü gelişim fırsatı" diyen Gilgeous-Alexander, "Bugün burada olmamızın sebebi bu" ifadelerini kullandı.
Minnesota Timberwolves'u beş maçta geçerek Batı Konferansı'nı şampiyon tamamlayan Thunder, Ocak ayından bu yana ligin en formda takımlarından biri olan Indiana karşısında ilk kez final serisine çıkacak.
Pacers'ın tempolu oyun tarzını ve istikrarını öven yıldız guard, "Onlar hangi maç, hangi ortam ya da hangi tur olursa olsun aynı şekilde oynuyor" dedi.
Tyrese Haliburton'ı savunmanın, daha önce karşılaştığı Ja Morant, Nikola Jokic ve Anthony Edwards gibi yıldızlara karşı olan deneyimlerine benzediğini belirten SGA, "Bu tarz oyuncuları, alışık olmadıkları durumlara zorlamalısınız" yorumunu yaptı.
Savunma odaklı bir oyun planı mı benimsedikleri sorulduğunda ise net konuştu: "Her zaman önce savunma. Savunmada gerekeni yaparsak hücum zaten gelir."
Pacers'ın tempolu oyununa saygı duyan Gilgeous-Alexander, sonucu kimliğini daha iyi sahaya yansıtan tarafın belirleyeceğini söyledi:
"Kazanan takım, maç üzerinde daha fazla iz bırakabilen takım olacaktır."
Geçmişte yaşadıkları düşük galibiyetli sezonların bugünkü disiplinin temelini oluşturduğunu belirten yıldız oyuncu, "Koçumuz oyun standardı konusunda her zaman netti ve biz de bu sayede adım adım ilerledik" dedi.
Takım kimyasının başarının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Gilgeous-Alexander, "Bir basketbol takımı olarak olabileceğimiz kadar yakınız. Bu benim için çok değerli" ifadelerini kullandı.
Duygularını kontrol etme konusundaki farkındalığını lise yıllarında edindiğini söyleyen oyuncu, "Ne kadar duygusal olursam olayım, bunu içimde tutup bir silah gibi kullanmayı öğrendim" dedi.
Oklahoma City Thunder, 2012'den bu yana ilk kez NBA Finalleri'nde sahne alacak. Serinin ilk maçı Perşembe günü oynanacak.
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