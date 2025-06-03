Oklahoma City Thunder'ın yıldız ismi Shai Gilgeous-Alexander, 2025 NBA Finalleri öncesinde takımın hedeflerini ve savunma stratejilerini değerlendirdi.Indiana Pacers ile karşılaşacak Thunder'da yıldız oyuncu, gelişim ve birlikte hareket etmenin başarıya giden yolda temel unsurlar olduğunu vurguladı.diyen Gilgeous-Alexander,ifadelerini kullandı.Minnesota Timberwolves'u beş maçta geçerek Batı Konferansı'nı şampiyon tamamlayan Thunder, Ocak ayından bu yana ligin en formda takımlarından biri olan Indiana karşısında ilk kez final serisine çıkacak.Pacers'ın tempolu oyun tarzını ve istikrarını öven yıldız guard,dedi.Tyrese Haliburton'ı savunmanın, daha önce karşılaştığı Ja Morant, Nikola Jokic ve Anthony Edwards gibi yıldızlara karşı olan deneyimlerine benzediğini belirten SGA,yorumunu yaptı.Savunma odaklı bir oyun planı mı benimsedikleri sorulduğunda ise net konuştu:Pacers'ın tempolu oyununa saygı duyan Gilgeous-Alexander, sonucu kimliğini daha iyi sahaya yansıtan tarafın belirleyeceğini söyledi:Geçmişte yaşadıkları düşük galibiyetli sezonların bugünkü disiplinin temelini oluşturduğunu belirten yıldız oyuncu," dedi.Takım kimyasının başarının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Gilgeous-Alexander,ifadelerini kullandı.Duygularını kontrol etme konusundaki farkındalığını lise yıllarında edindiğini söyleyen oyuncu, "Ne kadar duygusal olursam olayım, bunu içimde tutup bir silah gibi kullanmayı öğrendim" dedi.Oklahoma City Thunder, 2012'den bu yana ilk kez NBA Finalleri'nde sahne alacak. Serinin ilk maçı Perşembe günü oynanacak.