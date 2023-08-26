Genç milli tekvandocular, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 4'ü altın toplam 13 madalya ile takım halinde birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Genç milli tekvandocular, Avrupa şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2023 21:49
Milli tekvandocular, Estonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nın son gününde birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye, 4'ü altın toplam 13 madalyayla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından başkent Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 68 kiloda Rümeysa Mercimek gümüş, 63 kiloda Beyza Karabulut bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyona 20 sporcuyla katılan, 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi. Ay-yıldızlı tekvandocular kız takım sıralamasında da şampiyon olurken, erkeklerde Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şu şekilde:

Altın: Ayşe Orhan (42 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (44 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Rüya Diler (52 kilo)

Gümüş: Rümeysa Mercimek (68 kilo), Hamza Osman Aydoğan (63 kilo), Kaan Yelaldı (48 kilo), Emre Talha Evin, (51 kilo), Rüzgar Yalçın (+78kilo)

Bronz: Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Beyza Karabulut, (63 kilo), Berke Erbulut, (45 kilo), Cüneyt Gökalp (55 kilo)


 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery