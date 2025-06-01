Gedson Fernandes'ten Süper Lig'de ilk!

Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 27. dakikada 2-0'lık üstünlüğü buldu.
Beşiktaş'ta ağları havalandıran isim Gedson Fernandes oldu. Portekizli futbolcu, kafayla topu ağlara gönderdi.
Bu sezon 12. golünü atan Gedson Fernandes, Süper Lig'de ilk kez kafayla topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş'ta ağları havalandıran isim Gedson Fernandes oldu. Portekizli futbolcu, kafayla topu ağlara gönderdi.
Bu sezon 12. golünü atan Gedson Fernandes, Süper Lig'de ilk kez kafayla topu ağlara gönderdi.