Gaziantep'te Erol Bulut ile ayrılık yakın!

Gaziantep FK'da bir süredir ayrılıp ayrılmayacağı konuşulan teknik direktör Erol Bulut ile iplerin koparıldığı öğrenildi.



Erol Bulut ile salı günü bir görüşme gerçekleştirileceği ve bu görüşmeden sonra Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılıp yolların ayrılacağı bildirildi.



2021-2022 sezonunun başında Gaziantep FK'ya gelen Erol Bulut böylelikle kırmızı siyahlı kulüpteki 1 buçuk yıllık macerası da sonlanmış olacak. Bulut'un Gaziantep FK ile 3 yıllık mukavelesi bulunuyordu.



Haber: Ali Budak / Gazispor





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