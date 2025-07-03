Galatasaray, Will Cummings ile sözleşme yeniledi!

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Will Cummings'in sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan 32 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
ABD'li oyuncu, 2018 yılında Darüşşafaka ile EuroCup zaferi yaşamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan 32 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
ABD'li oyuncu, 2018 yılında Darüşşafaka ile EuroCup zaferi yaşamıştı.