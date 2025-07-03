Galatasaray, Will Cummings ile sözleşme yeniledi!

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, Will Cummings ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

calendar 02 Temmuz 2025 20:24 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 01:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Will Cummings ile sözleşme yeniledi!
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Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Will Cummings'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan 32 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

ABD'li oyuncu, 2018 yılında Darüşşafaka ile EuroCup zaferi yaşamıştı.

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