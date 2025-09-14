Galatasaray ve Tofaş berabere kaldı

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında karşı karşıya gelen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ ile Galatasaray MCT Technic, 91-91 berabere kaldı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği, 22-22 eşitlikle geçildi.
Sarı-kırmızılılar, devre arasına 49-41 önde girdi.
Galatasaray MCT Technic, üçüncü periyodu da 71-64 önde tamamladı.
Müsabaka, 91-91 eşitlikle sona erdi.
