Galatasaray Süper Lig'e hazırlanıyor

Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Galatasaray, 31. haftada karşılaşacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Süper Lig'e hazırlanıyor
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03 Nisan 2025 15:28
Son güncelleme 03 Nisan 2025 15:40
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 6'ya 2 pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 3 günlük aranın ardından 7 Nisan Pazartesi günü yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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