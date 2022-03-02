Galatasaray kritik virajda! Dört kader maçı...

Şubat ayını mutlu bir şekilde kapatan Galatasaray'ı mart ayında birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Göztepe ve Çaykur Rize galibiyetleriyle eski günlerine dönüş yapan sarı-kırmızılı ekip, 12 gün içerisinde 4 zorlu mücadeleye daha çıkacak.



Düşme hattından uzaklaşan ve ligde artık üst sıralara gözünü diken Cimbom üst üste iki önemli deplasmana çıkacak. Öncelikle 5 Mart'ta ligde ikinci sırada yer alan Konyaspor'a konuk olacak. Bu maçtan 5 gün sonra UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile oynayacak.



TORRENT ÇALIŞMAYA BAŞLADI



İspanya dönüşü, Galatasaray evinde Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. Sarıkırmızılı takım, derbi karşılaşmasından 3 gün sonra ise Barcelona ile Son 16 Turu rövanş maçını oynayacak. G.Saray'ın 12 günlük serüveni bu sezonki gidişatına da şekil verecek.



Süper Lig'de en azından ilk 4'e adını yazdırmak isteyen Galatasaray, Barcelona karşısında da ezilmeden mücadele edecek ve tur şansını son ana kadar kovalamaya çalışacak. Teknik direktör Domenec Torrent'in 4 maç için özel hazırlık yapmaya başladığı ifade ediliyor.



HEDEF İLK DERBİ ZAFERİ



Galatasaray, Barcelona ile karşılaştıktan 4 gün sonra Beşiktaş derbisine çıkacak. Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçların hiçbirisini kazanamayan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında sezonun ilk derbi galibiyetini arayacak.



