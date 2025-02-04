Galatasaray'ın yeni hedefi: Saba Goglichidze

Galatasaray, Empoli forması giyen Saba Goglichidze'nin transferi için İtalyan ekibi ile temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın yeni hedefi: Saba Goglichidze
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2025 22:18
Victor Nelsson'u Roma'ya gönderen Galatasaray'dan stoper transferi için hamle geldi.

Galatasaray'ın stoper transferindeki hedefi ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Empoli'den 20 yaşındaki Saba Goglichidze ile ilgileniyor.

İtalya'dan Di Marzio, Galatasaray'ın, 20 yaşındaki savunma oyuncusu için Empoli ile temasa geçtiğini duyurdu. Empoli'nin Galatasaray'ı reddettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Gürcü savunma oyuncusu, bu sezon Empoli'de 20 maçta 1528 dakika süre buldu. Saba Goglichidze, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Saba Goglichidze'nin Empoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery