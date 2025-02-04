Galatasaray'ın yeni hedefi: Saba Goglichidze

Victor Nelsson'u Roma'ya gönderen Galatasaray'dan stoper transferi için hamle geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Galatasaray'ın stoper transferindeki hedefi ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Empoli'den 20 yaşındaki Saba Goglichidze ile ilgileniyor.
İtalya'dan Di Marzio, Galatasaray'ın, 20 yaşındaki savunma oyuncusu için Empoli ile temasa geçtiğini duyurdu. Empoli'nin Galatasaray'ı reddettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.
Gürcü savunma oyuncusu, bu sezon Empoli'de 20 maçta 1528 dakika süre buldu. Saba Goglichidze, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Saba Goglichidze'nin Empoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'ın stoper transferindeki hedefi ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Empoli'den 20 yaşındaki Saba Goglichidze ile ilgileniyor.
İtalya'dan Di Marzio, Galatasaray'ın, 20 yaşındaki savunma oyuncusu için Empoli ile temasa geçtiğini duyurdu. Empoli'nin Galatasaray'ı reddettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.
Gürcü savunma oyuncusu, bu sezon Empoli'de 20 maçta 1528 dakika süre buldu. Saba Goglichidze, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Saba Goglichidze'nin Empoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.