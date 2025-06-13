Galatasaray'ın şovunda Bernardo Silva detayı!

Galatasaray, saat 00.00'de Galata Kulesi'nde ışık şovu yaptı. Galatasaray'ın yaptığı yayında bir görüntü dikkat çekti ve bu yüz Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'ya benzetildi.

calendar 13 Haziran 2025 00:35 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 00:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın şovunda Bernardo Silva detayı!
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Galatasaray, YouTube hesabından merakla beklenen açıklamayı yaptı.

Sarı-kırmızılılar, saat 22.50'de, "Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın paylaşımında yer alan, "Tarihe geçecek o anlar." ifadeleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşımın ardından saat 00.00'yi beklemeye geçti.

Galatasaray, 00.00'de YouTube'da, "Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz." başlığıyla bir yayın başlattı ve Galata Kulesi'nde ışık şovu gerçekleştirildi.


Galata Kulesi'nden yapılan yayında Şampiyonlar Ligi müziği ile aslan kükremesi ekranlara geldi. Sarı-kırmızılıların yayınında daha sonra ise Leroy Sane ekranlara geldi.

Galatasaray'ın Galata Kulesi'nden yaptığı yayın yaklaşık 8 dakika sürdü ve ardından sona erdi.

BERNARDO SILVA MI?

Galatasaray'ın yaptığı yayında Leroy Sane'nin arkasına yansıyan bir görüntü dikkat çekti. Sane'nin arkasına yansıyan görüntü Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva'ya benzetildi.

Aynı yayında bir görüntü ise Portekiz bayrağına benzetildi ve sosyal medyadaki Bernardo Silva iddiaları daha da güçlendi.

İşte o görüntüler:





GALATASARAY'IN IŞIK ŞOVUNDAN KARELER












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