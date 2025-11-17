Galatasaray'ın seri planı!

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Kocaeli'de alan Galatasaray'a milli ara ilaç gibi geldi.
4 gün dinlenme fırsatı bulan sarı-kırmızılılar 1 ayda zorlu 7 maça çıkacak. Okan Buruk, yeni yıla kadar lig ve Avrupa'da oynanacak 7 kritik karşılaşmaya oyuncularını hazırlamaya başladı.
Okan Buruk; Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise ve Monaco sınavları ile Kadıköy'deki Fenerahçe derbisini kapsayan bu 7 maça 21 puan hedefi koydu.
Ligde sırasıyla Gençlerbirliği, Fenerahçe (d), Samsun, Antalya (d) ve Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, seri galibiyetlerle zirvede tek kalmanın planlarını yapıyor.
Union Saint-Gilloise Gilloise ve Monaco maçları kazanılırsa hem Şampiyonlar Ligi'nde üst tur garantilenecek hem de ara transferde ilk 8'e yönelik hamleler yapılacak.
BAŞKAN TAKİPTE
Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına pazar günü yapılan idmanla devam eden sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, idmanı takip etti. Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Kemerburgaz'da çalışmayı izleyen Dursun Özbek, takım hakkında bilgi aldı.
