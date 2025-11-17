17 Kasım
Galatasaray'ın seri planı!

Galatasaray, Ocak ayına kadar 7 maçta 21 puanı gözüne kestirdi. Yoğun fikstür sonrası dinlenme fırsatı bulan sarı-kırmızılılar, daha sert süreç için vites yükseltti.

Galatasaray'ın seri planı!
Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Kocaeli'de alan Galatasaray'a milli ara ilaç gibi geldi.

4 gün dinlenme fırsatı bulan sarı-kırmızılılar 1 ayda zorlu 7 maça çıkacak. Okan Buruk, yeni yıla kadar lig ve Avrupa'da oynanacak 7 kritik karşılaşmaya oyuncularını hazırlamaya başladı.

Okan Buruk; Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise ve Monaco sınavları ile Kadıköy'deki Fenerahçe derbisini kapsayan bu 7 maça 21 puan hedefi koydu.


Ligde sırasıyla Gençlerbirliği, Fenerahçe (d), Samsun, Antalya (d) ve Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, seri galibiyetlerle zirvede tek kalmanın planlarını yapıyor.

Union Saint-Gilloise Gilloise ve Monaco maçları kazanılırsa hem Şampiyonlar Ligi'nde üst tur garantilenecek hem de ara transferde ilk 8'e yönelik hamleler yapılacak.

BAŞKAN TAKİPTE

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına pazar günü yapılan idmanla devam eden sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, idmanı takip etti. Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Kemerburgaz'da çalışmayı izleyen Dursun Özbek, takım hakkında bilgi aldı.

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
