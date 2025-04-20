Galatasaray'ın şampiyonluk hamlesi: Eren & Lemina

Galatasaray'a ara transfer döneminde katılan Eren Elmalı ve Mario Lemina, ilaç gibi geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın şampiyonluk hamlesi: Eren & Lemina
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20 Nisan 2025 11:52
Galatasaray, ara transferde kadrosuna kattığı Eren Elmalı ve Mario Lemina'dan maksimum katkı alıyor.

Sol bekteki sorunu kalıcı olarak çözen Eren, iyileşmesine rağmen Ismail Jakobs'a formayı bırakmadı. Milli sol bek, savunmada yanında oynayan Abdülkerim Bardakcı ile de müthiş uyum yakaladı ve Galatasaray'ın gol yeme sorunu çözüldü.

Yorulan Dries Mertens'ten vazgeçen Okan Buruk'un imdadına Lemina yetişti. Gabonlu oyuncuyu ön liberoya çeken Buruk; Lucas Torreira'yı 8 numarada ve Gabriel Sara'yı ön tarafta kullanmaya başladı.

Bu üçlü orta saha ile daha sağlam oynayan Cimbom, gol yemeden kazanıyor ve şampiyonluğa yaklaşıyor. Lemina'nın takıma girmesiyle Torreira tekrar form tuttu. 

 
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