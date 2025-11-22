Galatasaray'ın sağ bekte ilk tercihi Boey!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sağ bek konusunda Sacha Boey ismi ilk sırada geliyor.



Ocak ayında savunma hattına takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Fransız futbolcuyu geri getirmeyi amaçlıyor.



Teknik Direktör Okan Buruk'un da beğendiği Boey konusunda ocak ayında Bayern Münih ile resmi temasların kurulması hedefleniyor.

Galatasaray'ın sağ beke takviye yapmasındaki düşüncesi hem rotasyonu güçlendirmek hem de Wilfried Singo'nun olası bir İngiltere'ye transferinde sıkıntı yaşamamak.Öte yandan Galatasaray'ın Sacha Boey transferinde satın alma opsiyonu kiralama teklifi yapabileceği kaydedildi.2023-2024 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey, rekor bir transfere imza atmıştı. Alman devi Bayern, Boey için Galatasaray'a tam 30 milyon euro bonservis ödemiş ve o dönem için Süper Lig'de rekor kırılmıştı.Sacha Boey, Ocak 2024'ten beri forma giydiği Bayern Münih'te toplamda 37 resmi maça çıktı. Fransız sağ bek, Alman ekibinde 1 gol atarken, 5 de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca 1 Bundesliga şampiyonluğu ve 1 Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.