Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni kaleci arayan Galatasaray, Lyon'un file bekçisi Lucas Perri için görüşmelerini sürdürüyor.
OKAN BURUK ONAY VERDİ
26 yaşındaki Brezilyalı kaleci ile prensipte anlaşıldığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği kaleci için şimdi kulübü Lyon ile pazarlık yapılıyor.
8 MİLYON GÖZDEN ÇIKARILDI
Fransız ekibinin formasını geçen sezon 45 maçta giyen Perri'nin sözleşmesi 2028'de bitecek. Galatasaray, piyasa değeri 10 milyon Euro olan kaleci için 7-8 milyon Euro vermeye hazır.
OKAN BURUK ONAY VERDİ
26 yaşındaki Brezilyalı kaleci ile prensipte anlaşıldığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği kaleci için şimdi kulübü Lyon ile pazarlık yapılıyor.
8 MİLYON GÖZDEN ÇIKARILDI
Fransız ekibinin formasını geçen sezon 45 maçta giyen Perri'nin sözleşmesi 2028'de bitecek. Galatasaray, piyasa değeri 10 milyon Euro olan kaleci için 7-8 milyon Euro vermeye hazır.