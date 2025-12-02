Galatasaray'ın kahramanı Torreira!

Galatasaray'ın başarılı yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisinde de farkını ortaya koydu.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, performansıyla taraftarından tam not aldı.
Torreira, Fenerbahçe derbisinde takım arkadaşı Kazımcan Karataş ile çarpıştı. Başarılı yıldız, daha sonra mücadeleyi kafasında bandaj ile tamamladı.
Torreira, maçın ardından, "Takımım için ve bu renkler için hayatımı veririm. Bu, Galatasaray'dır." şeklinde bir paylaşım yaptı.
