Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.



Fatih Terim'in Golden Foot ödülü için Fransa'ya gittiği videoya yanıt olarak yapılan açıklamada şu sözlere yer verdi:



"Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti!



Tebrikler Fatih Terim"



