Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray, Golden Foot Ödülü alan Fatih Terim'i sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
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21 Aralık 2022 21:55
Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Fatih Terim'in Golden Foot ödülü için Fransa'ya gittiği videoya yanıt olarak yapılan açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti!

Tebrikler Fatih Terim" 

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