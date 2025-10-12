12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

Vodafone Sultanlar Ligi ilk haftasında Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

12 Ekim 2025 21:37
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'ne galibiyetle başladı!


Vodafone Sultanlar Ligi ilk haftasında Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar, 3-0 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezona galibiyetle başladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. 

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaşacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Göztepe'yi konuk edecek.
Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Frantti, Yasemin Güveli)


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Mijatovic, Seher Aksoy, Gizem Mısra Aşçı (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Kobzar, Selen Köse, Nisan Barut, Tikhomirova)

Setler: 25-16, 26-24, 25-23

Süre: 94 dakika (26, 36, 32)

