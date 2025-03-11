Galatasaray'da Yunus Akgün yeniden 11'e!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün ile ilgili kararını verdi.
Alanya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Yunus Akgün'ün, Antalya karşısında yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
KANATLAR ONLARA EMANET
Fiziksel açığını kapatan milli oyuncusunun hazır olduğunu düşünen teknik direktör Okan Buruk, Antalya önünde kanatları Yunus ve Barış Alper'e emanet edecek.
Alanya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Yunus Akgün'ün, Antalya karşısında yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
KANATLAR ONLARA EMANET
Fiziksel açığını kapatan milli oyuncusunun hazır olduğunu düşünen teknik direktör Okan Buruk, Antalya önünde kanatları Yunus ve Barış Alper'e emanet edecek.