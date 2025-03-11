Galatasaray'da Yunus Akgün yeniden 11'e!

Galatasaray'da Alanya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Yunus Akgün'ün, Antalya karşısında yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yunus Akgün yeniden 11'e!
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11 Mart 2025 11:57
Son güncelleme 11 Mart 2025 12:04
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün ile ilgili kararını verdi.

Alanya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Yunus Akgün'ün, Antalya karşısında yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

KANATLAR ONLARA EMANET

Fiziksel açığını kapatan milli oyuncusunun hazır olduğunu düşünen teknik direktör Okan Buruk, Antalya önünde kanatları Yunus ve Barış Alper'e emanet edecek.  

 
  

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