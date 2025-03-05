Galatasaray'da prim krizi!

Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen lider Galatasaray'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e indi. Takım içinde prim krizinin patlak verdiği öne sürüldü.
İddialara göre; Galatasaray yönetimi, futbol takımına sezon başından bu yana sadece bir kez prim verdi. Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 3 puan sonrası sadece bu maçın primlerini alan Galatasaraylı futbolcuların, diğer maçlardan elde edilen primleri alamadıkları için morallerin bozuk olduğu belirtildi.
"DAHA KADIKÖY'ÜN PRİMLERİ YATMADI"
Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe derbisi öncesi 'Biz gerekeni yaparız' dediği, futbolcuların ise yönetimin bu sözüne "Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiğimiz maçın primleri yatmadı daha." siteminde bulunduğu öğrenildi.
F.BAHÇELİ MİLLİ ARKADAŞLARINDAN ÖĞRENDİLER
Galatasaraylı bazı futbolcuların, milli takımdan arkadaş oldukları Fenerbahçeli isimlerle prim ve maaş konusunu paylaştığı; sarı lacivertli takımda primlerin hafta hafta ve maaşların da zamanında ödendiğini öğrendikleri vurgulandı. Fenerbahçe'de durum buyken maaşların gecikmesi ve primlerin ödenmemesinin moralleri bozduğunun altı çizildi.
İddialara göre; Galatasaray yönetimi, futbol takımına sezon başından bu yana sadece bir kez prim verdi. Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 3 puan sonrası sadece bu maçın primlerini alan Galatasaraylı futbolcuların, diğer maçlardan elde edilen primleri alamadıkları için morallerin bozuk olduğu belirtildi.
"DAHA KADIKÖY'ÜN PRİMLERİ YATMADI"
Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe derbisi öncesi 'Biz gerekeni yaparız' dediği, futbolcuların ise yönetimin bu sözüne "Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiğimiz maçın primleri yatmadı daha." siteminde bulunduğu öğrenildi.
F.BAHÇELİ MİLLİ ARKADAŞLARINDAN ÖĞRENDİLER
Galatasaraylı bazı futbolcuların, milli takımdan arkadaş oldukları Fenerbahçeli isimlerle prim ve maaş konusunu paylaştığı; sarı lacivertli takımda primlerin hafta hafta ve maaşların da zamanında ödendiğini öğrendikleri vurgulandı. Fenerbahçe'de durum buyken maaşların gecikmesi ve primlerin ödenmemesinin moralleri bozduğunun altı çizildi.