14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Galatasaray'da orta sahaya Onyedika hamlesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde orta sahadaki rotasyonunu güçlendirmek için Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı transfer listesine aldı.

calendar 14 Ekim 2025 09:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da orta sahaya Onyedika hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da kale, savunma ve hücum hattında alternatifler geniş olsa da orta saha rotasyonu sınırlı sayıda kaldı.
 
Şu anda Lemina, Torreira, Sara ve İlkay gibi isimlerin oluşturduğu orta saha dörtlüsünde üçü ilk 11'de yer alırken, yedek kulübesinde bulunan Berkan ve Kaan henüz bu rekabete tam anlamıyla katılamadı.
 
Bu durum nedeniyle sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde önceliği orta saha takviyesine verdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un sezon başından beri listesinde yer alan ve öncelik verdiği isimlerden biri de Raphael Onyedika.
 
ONAYEDIKA LEMINA'NIN YERİNE
 
6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, sezon sonunda olası bir ayrılık planlanan Mario Lemina'nın yerini doldurması hedefleniyor.
 
Belçika ekibi Club Brugge ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Onyedika için kulübünün bonservis beklentisi 15-20 milyon Euro arasında. Bu sezon 14 maçta görev yapan genç orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol ve 1 asistlik etkili bir performans sergiledi.
 
OSIMHEN'DEN GALATASARAY DERSİ
 
Onyedika'nın, milli takım arkadaşı ve Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'den sarı-kırmızılı kulüp hakkında bilgi aldığı ve transfer sürecine dair ipuçları aldığı öğrenildi.
 
Galatasaray cephesi, ara transferde orta sahayı güçlendirmek için Onyedika transferinde hızlı hareket etmeye hazırlanıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.