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Galatasaray'da Muslera dönemi sona erdi

Galatasaray'da Fernando Muslera dönemi resmen sona erdi.

calendar 30 Mayıs 2025 21:55
Galatasaray'da Muslera dönemi sona erdi
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Galatasaray'da 2011 yılında başlayan Fernando Muslera dönemi, resmen sona erdi. 

Sarı-Kırmızılılar'da son maçına Başakşehir karşısında çıkan tecrübeli file bekçisi, 88. dakikada çok büyük alkışlar eşliğinde yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK TEZAHÜRAT
Galatasaray - RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar Fernando Muslera'yı çok güçlü alkışladı. Taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulunduğu 38 yaşındaki file bekçisi için "Büyük kaptan" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Muslera için İspanyolca "Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın" yazılı pankart açtı.


551. MAÇ

Galatasaray'daki 14. sezonunu tamamlayarak ülkesine dönecek Muslera, sarı-kırmızılı formayla 551. resmi maçına çıktı.

G.SARAY'DA KAZANDIĞI KUPALAR

Birçok rekora imza atan Muslera, Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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