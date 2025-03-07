Galatasaray'da kamp kanunları!

Galatasaray'ın Antalya'da yapacağı kamp kapalı devre olacak.

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Galatasaray'da kamp kanunları!
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07 Mart 2025 10:54
Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesi Antalya'da kamp gerçekleştirecek.

Başkan Dursun Özbek Antalya kampının kapalı devre olmasını istedi.

Ayhan Akman, Fatih Demireli gibi idari birimden isimlerin dışında kulüp televizyonu da Antalya'ya götürülmedi. İletişim departmanından ise tek isim Antalya'da olacak.

Galatasaray'ın kamp yapacağı otelde sadece futbolcular ve kulüp personeli yer alacak.


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