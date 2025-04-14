Galatasaray'da Jakobs'a forma yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eren Elmalı'nın performansının ardından Ismail Jakobs'u ilk 11'de düşünmüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Jakobs'a forma yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Nisan 2025 08:40
Galatasaray'da aşil tendonundaki sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, 2 buçuk ay sonra sahalara Samsun deplasmanında döndü.

Sezon sonunda 8 milyon euro'ya bonservisi zorunlu olarak Monaco'dan alınacak Senegalli sol bek, çok daha düşük maliyetle gelen Eren Elmalı'ya formasını kalıcı olarak kaptırdı.

Eren'in son 3 maçta sergilediği performanstan memnun olan Okan Buruk, Jakobs'u 11'de düşünmüyor. Süper Lig'in final haftalarında Eren Elmalı savunmanın solunda ilk tercih olacak. Jakobs maçların gidişatına göre ikinci yarılarda şans bulacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery