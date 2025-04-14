Galatasaray'da Jakobs'a forma yok!

Galatasaray'da aşil tendonundaki sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, 2 buçuk ay sonra sahalara Samsun deplasmanında döndü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sezon sonunda 8 milyon euro'ya bonservisi zorunlu olarak Monaco'dan alınacak Senegalli sol bek, çok daha düşük maliyetle gelen Eren Elmalı'ya formasını kalıcı olarak kaptırdı.
Eren'in son 3 maçta sergilediği performanstan memnun olan Okan Buruk, Jakobs'u 11'de düşünmüyor. Süper Lig'in final haftalarında Eren Elmalı savunmanın solunda ilk tercih olacak. Jakobs maçların gidişatına göre ikinci yarılarda şans bulacak.
Sezon sonunda 8 milyon euro'ya bonservisi zorunlu olarak Monaco'dan alınacak Senegalli sol bek, çok daha düşük maliyetle gelen Eren Elmalı'ya formasını kalıcı olarak kaptırdı.
Eren'in son 3 maçta sergilediği performanstan memnun olan Okan Buruk, Jakobs'u 11'de düşünmüyor. Süper Lig'in final haftalarında Eren Elmalı savunmanın solunda ilk tercih olacak. Jakobs maçların gidişatına göre ikinci yarılarda şans bulacak.