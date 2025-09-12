Galatasaray'da ilk 11 değişiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt maçını da düşünerek Eyüpspor maçında ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

calendar 12 Eylül 2025 08:25
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ilk 11 değişiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ligde oynadığı Rizespor maçından sonra kadrosunu Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan hamleleri ile güçlendiren Galatasaray'da ilk 11'de önemli değişikler yaşanacak.

OKAN BURUK'TAN HAMLE

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçını da dikkate alarak Galatasaray 11'inde sürpriz hamlelere imza atacak.


UĞURCAN VE İLKAY

18 Eylül'deki Devler Ligi'nin ilk maçı öncesinde Okan Buruk, hem Uğurcan hem de İlkay Gündoğan'ın takıma alışması adına Eyüpspor maçında Galatasaray'ın iki yeni transferine ilk 11'de görev verecek. Tecrübeli teknik adam ligde oynanan ilk dört maçın aksine bu kez eldivenleri Günay'a değil Uğurcan Çakır'a emanet edecek.

Başarılı teknik adam, orta sahada ise Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsünü ilk defa sakat ya da cezalı yani mecbur olmadığı halde bozacak. Milli ara arasında İlkay Gündoğan'ın hem oyun hem de fizik olarak antrenmanlarda ortaya koyduğu farkı göz önüne alan Okan Buruk, yıldız ismi ilk 11'e monte edecek. Eyüpspor maçında Lemina kenarda, İlkay sahada olacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi süren Osimhen yerine santrfor Barış Alper Yılmaz görev alacak.

SINGO VE ICARDI

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo ile birlikte henüz ritmini bulamayan Mauro Icardi de Eyüpspor maçında sonradan süre alacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.