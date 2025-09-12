Galatasaray'da ilk 11 değişiyor!

Ligde oynadığı Rizespor maçından sonra kadrosunu Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan hamleleri ile güçlendiren Galatasaray'da ilk 11'de önemli değişikler yaşanacak.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçını da dikkate alarak Galatasaray 11'inde sürpriz hamlelere imza atacak.
UĞURCAN VE İLKAY
18 Eylül'deki Devler Ligi'nin ilk maçı öncesinde Okan Buruk, hem Uğurcan hem de İlkay Gündoğan'ın takıma alışması adına Eyüpspor maçında Galatasaray'ın iki yeni transferine ilk 11'de görev verecek. Tecrübeli teknik adam ligde oynanan ilk dört maçın aksine bu kez eldivenleri Günay'a değil Uğurcan Çakır'a emanet edecek.
Başarılı teknik adam, orta sahada ise Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsünü ilk defa sakat ya da cezalı yani mecbur olmadığı halde bozacak. Milli ara arasında İlkay Gündoğan'ın hem oyun hem de fizik olarak antrenmanlarda ortaya koyduğu farkı göz önüne alan Okan Buruk, yıldız ismi ilk 11'e monte edecek. Eyüpspor maçında Lemina kenarda, İlkay sahada olacak.
Sarı-kırmızılılarda ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi süren Osimhen yerine santrfor Barış Alper Yılmaz görev alacak.
SINGO VE ICARDI
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo ile birlikte henüz ritmini bulamayan Mauro Icardi de Eyüpspor maçında sonradan süre alacak.
