Galatasaray'da futbolcular 1 aylık izne çıktı

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, sezonun son maçında evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 ay izin yapacak.
Teknik ekip ve futbolcular, Başakşehir maçıyla 2024-25 sezonunu tamamladı.
Müsabakanın ardından yaklaşık 1 ay sürecek izne çıkan futbolcular, yeni sezonun hazırlıkları için temmuz ayının başında İstanbul'da bir araya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 ay izin yapacak.
Teknik ekip ve futbolcular, Başakşehir maçıyla 2024-25 sezonunu tamamladı.
Müsabakanın ardından yaklaşık 1 ay sürecek izne çıkan futbolcular, yeni sezonun hazırlıkları için temmuz ayının başında İstanbul'da bir araya gelecek.