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Galatasaray'da futbolcular 1 aylık izne çıktı

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da takım, sezonun tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1 aylık izne çıktı.

calendar 31 Mayıs 2025 01:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da futbolcular 1 aylık izne çıktı
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Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, sezonun son maçında evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 ay izin yapacak.

Teknik ekip ve futbolcular, Başakşehir maçıyla 2024-25 sezonunu tamamladı.

Müsabakanın ardından yaklaşık 1 ay sürecek izne çıkan futbolcular, yeni sezonun hazırlıkları için temmuz ayının başında İstanbul'da bir araya gelecek.

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