Galatasaray'da evde seri sona erdi

Tecrübeli hoca yönetiminde Beşiktaş ve Trabzonspor'u 6'da 6'yla geçen sarı-kırmızılılar 3 kez üst üste şampiyonluk ipini göğüslemişti. Şu anki tablo taraftarlar arasında tedirginliğe yol açtı.

Trendyol Süper Lig'in son üç yılına ambargo koyan Galatasaray bu sezon da zirve de yer alsa da olumsuz anlamda bir ilki yaşadı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı kusursuz ilerlediği seri bu kez bozuldu.

RAMS Park'ta önceki üç sezonda iki ezeli rakibine puan dahi vermeyen Cimbom bu kez iki beraberlik alarak hayal kırıklığı yaşadı.

RAKİPLER ÇEKİNİYORDU

Okan Buruk ilk üç sezonda Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla geçti, bu kez 1-1'e razı oldu.

Aynı periyotta Cimbom; Trab- zonspor'a karşı 2-1, 2-0 ve 4-3'lük galibiyetler alırken, önceki akşam 0-0'la 2 puan bıraktı.

Galatasaray iç sahada kurduğu baskın kimliğiyle rakiplerine gözdağı veriyordu. Ancak elde edilen son iki beraberlik bu algının zedelenmesine yol açtı.