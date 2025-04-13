Galatasaray'da Eren Elmalı'ya tam not!

Sol bekte başarılı bir görüntü çizen Eren Elmalı, Galatasaray teknik heyetinden tam not aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Eren Elmalı'ya tam not!
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13 Nisan 2025 14:52
Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan Eren Elmalı'nın performansı beğeniliyor.

Sol bekte başarılı bir görüntü çizen Elmalı, teknik heyetten tam not aldı. Eren'in Samsunspor maçındaki istatistikleri de dikkat çekti.

SAMSUN MAÇINDA NE YAPTI?

Savunmada etkili bir performans sergileyen milli futbolcu, 4 tehlike engelleme, yüzde 87 pas isabeti, 1 kilit pas, 1 isabetli orta, 2 isabetli uzun pas ve 3 ikili mücadele kazanma rakamları yakaladı.  

 

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