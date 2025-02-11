Galatasaray'da Cuesta'ya tam not!

Galatasaray'ın yeni stoperi Carlos Cuesta, ilk maçında ortaya koyduğu 30 dakikalık performansıyla taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Cuesta'ya tam not!
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11 Şubat 2025 08:56
Son güncelleme 11 Şubat 2025 09:04
Galatasaray'ın Genk'ten 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıktı.

Yarıda kalan maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki savunmacı kısa süreye rağmen ortaya koyduğu performansla taraftarlardan tam not aldı.

30 dakikada attığı 16 pasın hepsinde isabet sağlayan Cuesta, girdiği 3 mücadelenin 2'sini kazandı. 1.79 boyundaki savunma oyuncusu 2 kez de rakip takımın atağını keserek tehlikeyi önleyen isim oldu.

TEPKİLERİ DİNDİRDİ

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Cuesta'nın boyunun kısa olduğu gerekçesiyle transfer için yönetime tepki göstermişti. Cuesta, ölçü olmasa da bu performansıyla tepkileri biraz dindirdi. 

 

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