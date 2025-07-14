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Galatasaray'da Cuesta ve Nelsson yolcu!

Galatasaray, Ümraniyespor maçında beklentilerin altında kalan Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'u elden çıkartmak istiyor.

calendar 14 Temmuz 2025 08:18
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Cuesta ve Nelsson yolcu!
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Galatasaray, Carlos Cuesta ve Victor Nelsson ile yollarını ayırmak istiyor.

Ümraniyespor mücadelesinde gözler satışı gündemde olan Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'un üzerindeydi. İki isim de ilk özel maçta 45 dakika süre alırken performanslarıyla sınıfta kaldı.

Sarı kırmızılı yönetim, yabancı kontenjanına da takılan iki oyuncuyu da elden çıkarmanın yoluna bakıyor. Öncelik bonservisleriyle satmak ama kiralık da gidebilirler.

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