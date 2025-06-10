Galatasaray'da Barış Alper yerine arayış başladı!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor.
ARAYIŞLAR BAŞLADI
Milli futbolcu için devreye giren son takım İngiltere'den Everton oldu. İngiliz temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcu için ilk etapta 25 milyon euro'yu bulan bir bedeli gözden çıkardı. Galatasaray ise başarılı futbolcusu için kapıyı 35 milyon euro'dan açıyor.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'la ilgili transfer döneminde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in ayrılık ihtimalinin doğmasının ardından milli futbolcunun yerine arayışlara başladı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.
ARAYIŞLAR BAŞLADI
Milli futbolcu için devreye giren son takım İngiltere'den Everton oldu. İngiliz temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcu için ilk etapta 25 milyon euro'yu bulan bir bedeli gözden çıkardı. Galatasaray ise başarılı futbolcusu için kapıyı 35 milyon euro'dan açıyor.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'la ilgili transfer döneminde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in ayrılık ihtimalinin doğmasının ardından milli futbolcunun yerine arayışlara başladı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<