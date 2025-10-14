Galatasaray'da Ahmed Kutucu forma için savaşıyor

Sezon başında ismi birçok Süper Lig takımıyla anılan ancak Galatasaray 'da kalmayı tercih eden Ahmed Kutucu, formayı kapmak için mücadelesini sürdürüyor.

Bu sezon Süper Lig'de sadece Eyüpspor karşısında 20 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, Icardi'nin kilidi açan golüne yaptığı asistle dikkat çekmişti. Sınırlı süresine rağmen Ahmed, teknik heyetin gözüne girmeyi hedefliyor.

FORMA İÇİN SAVAŞIYOR

Antrenmanlarda temposunu artıran ve hücum hattındaki rekabete dahil olmak isteyen Ahmed Kutucu, sezonun ilerleyen haftalarında daha fazla süre almanın planlarını yapıyor. Okan Buruk'un geniş kadrosu içinde yer bulmak kolay olmasa da Kutucu kararlı.

Galatasaray yönetiminin de Ahmed'in gelişiminden memnun olduğu ve devre arası için bir ayrılık planlanmadığı öğrenildi.