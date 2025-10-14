14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Galatasaray'da Ahmed Kutucu forma için savaşıyor

Galatasaray'da kalmayı tercih eden Ahmed Kutucu, Eyüpspor maçındaki asistinin ardından formayı almak için çalışmalarını sürdürüyor.

calendar 14 Ekim 2025 15:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Ahmed Kutucu forma için savaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezon başında ismi birçok Süper Lig takımıyla anılan ancak Galatasaray'da kalmayı tercih eden Ahmed Kutucu, formayı kapmak için mücadelesini sürdürüyor.
 
Bu sezon Süper Lig'de sadece Eyüpspor karşısında 20 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, Icardi'nin kilidi açan golüne yaptığı asistle dikkat çekmişti. Sınırlı süresine rağmen Ahmed, teknik heyetin gözüne girmeyi hedefliyor.
 
FORMA İÇİN SAVAŞIYOR
 
Antrenmanlarda temposunu artıran ve hücum hattındaki rekabete dahil olmak isteyen Ahmed Kutucu, sezonun ilerleyen haftalarında daha fazla süre almanın planlarını yapıyor. Okan Buruk'un geniş kadrosu içinde yer bulmak kolay olmasa da Kutucu kararlı.
 
Galatasaray yönetiminin de Ahmed'in gelişiminden memnun olduğu ve devre arası için bir ayrılık planlanmadığı öğrenildi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.