Galatasaray: "Ada'let yerini buldu!"

Galatasaray, Galatasaray Ada'sıyla ilgili bir açıklama yaptı ve işletmecinin tahliyesi konusunda sarı-kırmızılı kulübün lehine verilen mahkeme kararının Yargıtay tarafından onandığı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray: 'Ada'let yerini buldu!'
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02 Mart 2022 09:16
Galatasaray, "Ada'let yerini buldu" başlıklı açıklamayla Galatasaray Adası'ndaki davasının kazanıldığını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

"Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü"

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