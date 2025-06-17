Gabriel Sara'ya dev talipler!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 18 milyon euroluk rekor bedelle transfer ettiği Gabriel Sara, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda çifte şampiyonluk yaşadı. Başarılı bir sezonu geride bırakan Brezilyalı orta sahaya iki dev kulübün talip olduğu öğrenildi.
INTER VE MANU LİSTEYE ALDI
İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız oyuncuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.
GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ
Galatasaray ise yıldız futbolcusunu kesinlikle bırakmak istemiyor. Galatasaray, Inter'den milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. Sara'nın adı Hakan için takasta da gündeme geldi ancak Galatasaray, bu ihtimali kesinlikle düşünmüyor.
SEZON PERFORMANSI
Sara, 2024- 2025 sezonunda 45 maçta 2 gol attı, 10 asist yaptı.
INTER VE MANU LİSTEYE ALDI
İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız oyuncuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.
GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ
Galatasaray ise yıldız futbolcusunu kesinlikle bırakmak istemiyor. Galatasaray, Inter'den milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. Sara'nın adı Hakan için takasta da gündeme geldi ancak Galatasaray, bu ihtimali kesinlikle düşünmüyor.
SEZON PERFORMANSI
Sara, 2024- 2025 sezonunda 45 maçta 2 gol attı, 10 asist yaptı.
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