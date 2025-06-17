17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
19:00
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
22:00
18 Haziran
Monterrey-Inter
04:00
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
14:35
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
01:00

Gabriel Sara'ya dev talipler!

Galatasaray'da orta sahadaki performansıyla beğeni toplayan Gabriel Sara'yı Inter ile Manchester United takip ediyor.

calendar 17 Haziran 2025 10:16 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 11:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara'ya dev talipler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 18 milyon euroluk rekor bedelle transfer ettiği Gabriel Sara, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda çifte şampiyonluk yaşadı. Başarılı bir sezonu geride bırakan Brezilyalı orta sahaya iki dev kulübün talip olduğu öğrenildi.

INTER VE MANU LİSTEYE ALDI

İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız oyuncuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.


GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ

Galatasaray ise yıldız futbolcusunu kesinlikle bırakmak istemiyor. Galatasaray, Inter'den milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. Sara'nın adı Hakan için takasta da gündeme geldi ancak Galatasaray, bu ihtimali kesinlikle düşünmüyor.

SEZON PERFORMANSI

Sara, 2024- 2025 sezonunda 45 maçta 2 gol attı, 10 asist yaptı. 

 

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.