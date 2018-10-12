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Fransa 4 dakikada 2 golle döndü! İzlanda...

Fransa hazırlık maçında 2-0 geriye düşmesine karşın İzlanda ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Fransa 4 dakikada 2 golle döndü! İzlanda...
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12 Ekim 2018 00:02
Hazırlık maçında Fransa ile İzlanda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlik sonuçlandı.

Mücadelenin 30. dakikasında Bjarnason'un golüyle öne geçen İzlanda, 58. dakikada Arnason ile farkı 2'ye çıkardı.

Fransa 86. dakikada Eyjolfsson'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Son sözü 90. dakikada Kylian Mbappe penaltıdan söyledi ve Fransa ile İzlanda 2-2 berabere kaldı.

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