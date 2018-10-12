Hazırlık maçında Fransa ile İzlanda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlik sonuçlandı.
Mücadelenin 30. dakikasında Bjarnason'un golüyle öne geçen İzlanda, 58. dakikada Arnason ile farkı 2'ye çıkardı.
Fransa 86. dakikada Eyjolfsson'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Son sözü 90. dakikada Kylian Mbappe penaltıdan söyledi ve Fransa ile İzlanda 2-2 berabere kaldı.
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Mücadelenin 30. dakikasında Bjarnason'un golüyle öne geçen İzlanda, 58. dakikada Arnason ile farkı 2'ye çıkardı.
Fransa 86. dakikada Eyjolfsson'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Son sözü 90. dakikada Kylian Mbappe penaltıdan söyledi ve Fransa ile İzlanda 2-2 berabere kaldı.
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