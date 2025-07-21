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Frankowski, Rennes yolunda! Galatasaray ile anlaşma yakın

Sağ bek arayışlarını sürdüren Rennes, Galatasaray forması giyen Przemyslaw Frankowski için önemli mesafe kat etti. Fransız kulübü, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak üzere sarı-kırmızılılarla anlaşmak üzere.

calendar 21 Temmuz 2025 20:42 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 20:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Frankowski, Rennes yolunda! Galatasaray ile anlaşma yakın
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Transfer döneminde sağ bek arayışlarını sürdüren Rennes, bir takviyeye daha hazırlanıyor.

Foot Mercato'nun haberine göre, Galatasaray'ın Polonyalı oyuncusu Przemyslaw Frankowski, Fransız ekibine transfer olmaya çok yakın.

Haberde, Rennes'in Galatasaray ile satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinde anlaşmaya yaklaştığı, taraflar arasında bazı detayların halen görüşüldüğü belirtildi. Öte yandan Frankowski'nin de Bretanya temsilcisine katılmak için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.


TECRÜBESİ, ÖNEMLİ ETKEN

Polonya Milli Takımı formasını 50 kez giyen ve 3 gol atan Gdansk doğumlu oyuncunun tecrübesi, Rennes cephesinde önemli bir etken olarak görülüyor. Kulübün CEO'su ve başkanı Arnaud Pouille, transferde etkin rol oynayan isimlerin başında geliyor.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında RC Lens'ten transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla sezonun son bölümünde tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Frankowski, 1 asistlik katkı sağladı. 

 
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