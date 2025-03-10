San Antonio Spurs'ün yıldız guardı De'Aaron Fox, bir süredir sol serçe parmağındaki çıkıkla oynamaya devam ediyor olsa da, sakatlığının ameliyat gerektireceğini doğruladı.



Fox, Spurs'ün Los Angeles Lakers ile 17 Mart'ta oynayacağı maç öncesinde Los Angeles'ta doktorlarla bir araya gelecek. Deneyimli oyuncu, bu görüşmenin ameliyat sürecini netleştireceğini belirtti.



"Ameliyatın o gün olup olmayacağını bilmiyorum," diyen Fox, Spurs'ün Play-In turnuvası yarışının dışında kalması nedeniyle ameliyatı sezon sonunu beklemeden olabileceğini de ekledi. Eğer erken bir müdahale yapılırsa, Fox'un 2024-25 sezonuna tam anlamıyla hazır olması sağlanabilir.



