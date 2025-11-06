Dallas Mavericks, 2025-26 sezonuna hayal kırıklığı yaratan bir giriş yaparken, çaylak yıldız Cooper Flagg takımın mevcut durumundan oldukça moralsiz görünüyor.New Orleans Pelicans'a 101-99 kaybedilen karşılaşmanın ardından Dallas, sezonu üç maçlık mağlubiyet serisi ve toplamda 2-6'lık dereceyle sürdürüyor. Yaz döneminde şampiyonluk adayları arasında gösterilen Mavericks, şu an bu seviyeden oldukça uzakta bir görüntü çiziyor.Çarşamba gecesi maçın ardından soruları yanıtlayan 18 yaşındaki Flagg, takımın gidişatına ilişkin duygularını açık sözlü bir şekilde dile getirdi:Flagg sözlerini şöyle sürdürdü:Flagg'in değerlendirmeleri, Mavericks'in genel tablosuna dair karamsar bir tablo çiziyor. Üstelik Dallas sezonun başında sakatlıklar açısından da zorlu bir süreç yaşadı.Kyrie Irving'in uzun süreli sakatlığı zaten büyük bir handikap yaratırken, Daniel Gafford ve Dereck Lively II gibi önemli rotasyon oyuncularının da erken dönemde sakatlanması kadro derinliğini iyice daralttı. Bu eksiklerle birlikte, takımın süper yıldız uzunu Anthony Davis'in de sakatlanması adeta kaçınılmaz hâle geldi.Flagg'in yavaş başlangıcı ve takımın istikrarsız performansı birleşince, Mavericks Batı Konferansı'nın alt sıralarına gerilemiş durumda.