06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Flagg, Dallas'ın 2-6'lık başlangıcı için: "En çok kaybettiğim dönem"

Dallas Mavericks, 2025-26 sezonuna hayal kırıklığı yaratan bir giriş yaparken, çaylak yıldız Cooper Flagg takımın mevcut durumundan oldukça moralsiz görünüyor.

calendar 06 Kasım 2025 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler
Flagg, Dallas'ın 2-6'lık başlangıcı için: 'En çok kaybettiğim dönem'
Dallas Mavericks, 2025-26 sezonuna hayal kırıklığı yaratan bir giriş yaparken, çaylak yıldız Cooper Flagg takımın mevcut durumundan oldukça moralsiz görünüyor.

New Orleans Pelicans'a 101-99 kaybedilen karşılaşmanın ardından Dallas, sezonu üç maçlık mağlubiyet serisi ve toplamda 2-6'lık dereceyle sürdürüyor. Yaz döneminde şampiyonluk adayları arasında gösterilen Mavericks, şu an bu seviyeden oldukça uzakta bir görüntü çiziyor.

Çarşamba gecesi maçın ardından soruları yanıtlayan 18 yaşındaki Flagg, takımın gidişatına ilişkin duygularını açık sözlü bir şekilde dile getirdi:


"Hayatımda en çok kaybettiğim dönem bu. Çok daha fazla maç oynamaya alışmamız gerekiyor ve buna kesinlikle benim de uyum sağlamam lazım. Ama kimsenin mutlu olduğunu söyleyemem."

Flagg sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes sakin kalmaya ve sezonun daha çok başında olduğumuzu bilerek hareket etmeye çalışıyor. Ama kişisel olarak, sürekli maç kaybetmek keyifli bir şey değil. Bir değişim yapacağız ve umarım doğru yönde adımlar atmaya başlarız."

Flagg'in değerlendirmeleri, Mavericks'in genel tablosuna dair karamsar bir tablo çiziyor. Üstelik Dallas sezonun başında sakatlıklar açısından da zorlu bir süreç yaşadı.

Kyrie Irving'in uzun süreli sakatlığı zaten büyük bir handikap yaratırken, Daniel Gafford ve Dereck Lively II gibi önemli rotasyon oyuncularının da erken dönemde sakatlanması kadro derinliğini iyice daralttı. Bu eksiklerle birlikte, takımın süper yıldız uzunu Anthony Davis'in de sakatlanması adeta kaçınılmaz hâle geldi.

Flagg'in yavaş başlangıcı ve takımın istikrarsız performansı birleşince, Mavericks Batı Konferansı'nın alt sıralarına gerilemiş durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
