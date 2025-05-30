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Fiorentina'da Palladino dönemi sona erdi!

Fiorentina, teknik direktör Raffaele Palladino ile yollarını ayırdı.

calendar 30 Mayıs 2025 14:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fiorentina'da Palladino dönemi sona erdi!
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İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da sezonun sona ermesiyle birlikte ayrılık yaşandı.

İtalyan ekibi, resmi siteden yaptığı açıklamayla birlikte teknik direktör Raffaele Palladino ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fiorentina, Palladino ile geride kalan sezonda ligi 65 puanla 6. sırada tamamlamıştı. Fiorentina, Konferans Ligi'ne ise yarı finalde veda etmişti

PALLADİNO'NUN FİORENTİNA BAŞINDAKİ İSTATİSTİKLERİ:

Fiorentina başında 53 maça çıkan İtalyan teknik direktör 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti.


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