File derbisinde kazananan Fenerbahçe!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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File derbisinde kazananan Fenerbahçe!
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01 Şubat 2025 22:46
Son güncelleme 02 Şubat 2025 00:29

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk oldu. 

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli ekip 3-2 kazandı. 

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 11. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar 

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Zaytsev, Ahmet Tümer, Patry, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Kovar, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Hakkı Çapkınoğlu, Oleg, Yasin Aydın, Caner Dengin) 

Setler: 22-25, 25-21, 25-23, 25-27, 16-18

Süre: 148 dakika (27, 29, 32, 36, 24)

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