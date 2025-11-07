FIBA, BBF'ye ilişkin kararını kaldırdı

FIBA, yönetim sorunları nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu'na (BBF) uygulanan ve erkek milli takımını FIBA'nın üst düzey turnuvalarında oynatmamasını öngören "askıya alma" kararını kaldırdı.

FIBA'nın açıklamasında, "BBF'nin Büyük Britanya'daki yerel erkekler kulüp müsabakalarını lisanslama ve tanıma yetkisi ise askıda kalmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, Büyük Britanya'daki en üst düzey erkekler basketbol müsabakasının istikrar ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, FIBA, Super League Basketball (SLB) ile doğrudan bir tanıma anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma, yerel müsabakaların organizasyonu ve yönetimine ilişkin bir çerçeve sunarken düzenleyici bütünlüğü de korumaktadır." denildi.

Bu kararla birlikte, Büyük Britanya artık 27 Kasım 2025'te başlayacak FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemelerine katılmaya hak kazandı.

FIBA ağustos ayında, Britanya basketbolundaki "düzenleyici uyumsuzlukları" incelemek üzere özel kurul oluşturmuştu.

Nisan ayında, Büyük Britanya Basketbol Ligi (GBBL) şirketine yeni bir profesyonel erkekler ligi olan Büyük Britanya Basketbol Ligi'ni yönetmek üzere 15 yıllık lisans veren federasyon, GBBL konsorsiyumunun ilk iki yılda 15 milyon sterlinlik finansman sağlayacağını açıklamıştı.

İhale sürecinin "yasadışı ve adaletsiz" olduğunu savunan 9 kulüp, yeni lige katılmayı reddederek Yüksek Mahkeme'de yasal işlem başlatmıştı.