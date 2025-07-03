Feyenoord, Romulo'dan vazgeçti!

Feyenoord, transfer gündeminde yer alan Romulo için nihai kararını verdi. Bonservis pazarlıklarının ardından transferle ilgili yol haritası netleşti. İşte detaylar…
TRANSFER İPTAL EDİLDİ
Hollanda basınından 1908.nl'in haberine göre; Feyenoord, Göztepe forması giyen Romulo'nun transferinden vazgeçti.
GÖZTEPE'NİN BEKLENTİSİ YÜKSEK
İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki golcü oyuncu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Romulo'nun takımdan ayrılması ise artık an meselesi olarak görülüyor.
AVRUPA'DAN CİDDİ TALİPLER VAR
Bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Brezilyalı forvetle Fulham, Leipzig, Sporting Lizbon ve Feyenoord gibi kulüpler ilgileniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol, 10 asist kaydetti.
TRANSFER İPTAL EDİLDİ
Hollanda basınından 1908.nl'in haberine göre; Feyenoord, Göztepe forması giyen Romulo'nun transferinden vazgeçti.
GÖZTEPE'NİN BEKLENTİSİ YÜKSEK
İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki golcü oyuncu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Romulo'nun takımdan ayrılması ise artık an meselesi olarak görülüyor.
AVRUPA'DAN CİDDİ TALİPLER VAR
Bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Brezilyalı forvetle Fulham, Leipzig, Sporting Lizbon ve Feyenoord gibi kulüpler ilgileniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol, 10 asist kaydetti.