Feyenoord, Romulo'dan vazgeçti!

Göztepe'nin 20 milyon euro bonservis istediği Romulo için Feyenoord geri adım attı. Brezilyalı golcüye Avrupa'nın önemli kulüplerinden talipler var.

calendar 03 Temmuz 2025 18:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Feyenoord, Romulo'dan vazgeçti!
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Feyenoord, transfer gündeminde yer alan Romulo için nihai kararını verdi. Bonservis pazarlıklarının ardından transferle ilgili yol haritası netleşti. İşte detaylar…

TRANSFER İPTAL EDİLDİ

Hollanda basınından 1908.nl'in haberine göre; Feyenoord, Göztepe forması giyen Romulo'nun transferinden vazgeçti.


GÖZTEPE'NİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki golcü oyuncu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Romulo'nun takımdan ayrılması ise artık an meselesi olarak görülüyor.

AVRUPA'DAN CİDDİ TALİPLER VAR

Bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Brezilyalı forvetle Fulham, Leipzig, Sporting Lizbon ve Feyenoord gibi kulüpler ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol, 10 asist kaydetti. 

 

 

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