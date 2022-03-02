Fernando Muslera'nın hedefi: Barcelona!

Takımla çalışmalara başlayan Fernando Muslera, Barcelona maçına hazırlanıyor.



Uruguaylı file bekçisinin geri dönüş için oldukça istekli olduğu ve teknik direktör Domenec Torrent'in ekibinde yer alan kaleci antrenörü Ricard Segarra ile ekstra çalışmalar yaptığı ifade edildi.



Tecrübeli oyuncunun, Barcelona ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçlarında formasına kavuşmak istediği ve bu konuyla ilgili olarak Torrent ile görüşeceği gelen haberler arasında...



