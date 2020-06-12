RIDVAN DİLMEN: "MAÇLAR 6 KİŞİ BİLE BİTMEZ"

Rıdvan Dilmen, "Hakem'in ilk verdiği sarı kart kararı doğru olandı. VAR'ın başına futboldan hiç anlamayanları oturtsanız, duran ekrandan ilgili pozisyon için kırmızı verirlerdi. Ancak oyunun akışı içerisinde Ozan Tufan adımını atarken basıyor.

ERMAN TOROĞLU: "NET KIRMIZI"

87 günün ardından tekrar başlayan Süper Lig'deevinde'u konuk ederken, 13. dakikada sarı-lacivertliler 10 kişi kaldı.12. dakikada Ozan Tufan, Dje Dje'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Atilla Karaoğlan sarı kartını gösterdi. VAR hakemi Bahattin Şimşek'in çağrısının ardından pozisyonu VAR ekranından izleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın yaptığı hareketin oyun kuralları dışında olduğuna karar veren Karaoğlan, kırmızı kartını gösterdi.Kartın ardından kulübedeki Emre Belözoğlu'nun çok sinirli olduğu göze çarptı ve tecrübeli isim yanındaki sandalyeyi kaldırıp yere fırlattı. Maçın hakemi, itirazların ardından Emre Belözoğlu'na da kulübede sarı kart gösterdi.Ozan Tufan, Türkiye Kupası'nda Salı günü Trabzonspor ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.Pozisyonda hakemin yanlış bir değerlendirme yaptığını belirten Rıdvan Dilmen, NTV'de yaptığı yorumda bu tarz pozisyonlarda kırmızı verilmemesi gerektiğini söyledi.Ozan Tufan'a kırmızı kart vermem. Hakem ilk başta doğru gördü ama gitti VAR'a baktı. Fotoğraftan niyete bakarsanız maçlar 6'şar kişiyle bile bitmez" ifadelerini kullandı.A Spor'da pozisyonu değerlendiren Toroğlu ise, "Ozan'ın hareketi net kırmızı. Ne gereği var atılıyorsun, sen kaptansın. O pozisyonda adama girsen ne olur girmesen ne olur. Fenerbahçe kaptanı o şekilde atılmaz." dedi.