17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Fenerbahçe'yi İrfan Can Eğribayat yıktı!

Kadıköy'de Alanyaspor karşısında 90+3'te yaptığı büyük hatayla gol yiyen İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'yi galibiyetten etti.

calendar 18 Eylül 2025 10:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'yi İrfan Can Eğribayat yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kadıköy'de Alanyaspor'a karşı 90+3'te yediği golle 3 puandan olan Fenerbahçe'yi kaleci İrfan Can Eğribayat yaktı. 

90+3'te Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda çok rahat bir top gelmesine rağmen hata yapan İrfan Can, takımını adeta galibiyetten etti.

Topu ellerinden kaçıran ve gol olmasına neden olan 27 yaşındaki eldiven Kadıköy'de herkesi kahretti.



BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Tribünlerde 3 puana hazırlanan sarı-lacivertli taraftarlar İrfan Can'ın beklenmedik hatasıyla yıkıldı kaldı. Aynı şekilde yedek kulübesinde Teknik Direktör Domenico Tedesco ve yardımcıları da büyük üzüntü yaşadı.

TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Yıllarca unutulmayacak bu hata sonrası Fenerbahçe 2 puan yitirdi. Maç sonunda da İrfan Can Eğribayat hayal kırıklığı yaşarken takım arkadaşları teselli etti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.