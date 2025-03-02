Fenerbahçe Petrol Ofisi, evinde 5 golle galip!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Bornova Hitab Spor'u konuk etti.Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler 5-0 kazandı ve puanını 48'e yükselterek liderliğini sürdürdü.Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada, 34, 43 ve 60 ve 72. dakikalardakaydetti.Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş birlikte izledi.Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligin 19. haftasında 9 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.Bornova Hitab Spor ise gelecek hafta 9 Mart Pazar günü Amed'i konuk edecek. Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13:00'te başlayacak.