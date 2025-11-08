Fenerbahçe'nin yıldızlarına milli davet

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Youssef En Nesyri, Sebastian Szymanski ve Neslon Samedo milli takımlarına davet aldılar.
Fas Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mozambik ve Uganda ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda Youssef En Nesyri de yer aldı.
Portekiz'in İrlanda ve Ermenistan ile oynayacak 2026 Dünya Kupası elemele mücadelelerine Nelson Samedo da davet edilirken, Polonya'nın Hollanda ve Malta maçlarının kadrosunda Sebastian Szymanski de yer buldu.
Fas'ın kadrosu şöyle:
Portekiz'in kadrosu şöyle:
Polonya'nın kadrosu şöyle:
Fas Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mozambik ve Uganda ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda Youssef En Nesyri de yer aldı.
Portekiz'in İrlanda ve Ermenistan ile oynayacak 2026 Dünya Kupası elemele mücadelelerine Nelson Samedo da davet edilirken, Polonya'nın Hollanda ve Malta maçlarının kadrosunda Sebastian Szymanski de yer buldu.
Fas'ın kadrosu şöyle:
Portekiz'in kadrosu şöyle:
Polonya'nın kadrosu şöyle: