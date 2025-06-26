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Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi: Matvey Kislyak

Fenerbahçe, CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak için sürpriz bir plan hazırladı. İşte detaylar...

calendar 26 Haziran 2025 12:10
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi: Matvey Kislyak
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer gündemine bu kez Rusya'dan genç bir yeteneği aldı.

Sarı-lacivertli ekip, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak için girişimlerini sürdürüyor.

Rus basınında yer alan iddialara göre, CSKA Moskova bu transfer için 20 ila 30 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi içerisinde. Fenerbahçe ise bu yüksek maliyeti düşürmek adına alternatif bir yol izlemeyi planlıyor.

FENERBAHÇE'DEN TAKAS ÖNERİSİ



Sarı-lacivertli yönetimin, geçen sezon yaklaşık 15 milyon Euro + bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ı takasta kullanarak CSKA'nın kapısını çalmayı hedefliyor.

6,8,10 NUMARALARDA GÖREV ALABİLİYOR

Henüz 20 yaşında olan ve Rus futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilen Kislyak, 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabiliyor.

PERFORMANSI

CSKA altyapısından yetişen genç futbolcu, şu ana kadar 42 resmi maçta forma giydi ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kislyak, aynı zamanda Rusya Milli Takımı'nda da 4 kez görev aldı. 


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