Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Keny Arroyo

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.
Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Independiente del Valle'nin 18 yaşındaki sol açık oyuncusu Keny Arroyo için transfer teklifi yaptı.
PORTO DA TALİP
Öte yandan haberde, Fenerbahçe'nin dışında Porto'nun da Keny Arroyo için resmi teklifte bulunduğu ve iki kulübün bu transfer için yarışa girdiği belirtildi.
14 GOLE KATKI
18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.
Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Independiente del Valle'nin 18 yaşındaki sol açık oyuncusu Keny Arroyo için transfer teklifi yaptı.
PORTO DA TALİP
Öte yandan haberde, Fenerbahçe'nin dışında Porto'nun da Keny Arroyo için resmi teklifte bulunduğu ve iki kulübün bu transfer için yarışa girdiği belirtildi.
14 GOLE KATKI
18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.
Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.