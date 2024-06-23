Fenerbahçe'den MANU'ya dev teklif: 20 milyon

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Victör Lindelöf ve Casemiro için Manchester United'a 20 milyon euro teklif etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den MANU'ya dev teklif: 20 milyon
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23 Haziran 2024 11:10
Yeni sezonun startını veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

20 MİLYONLUK TEKLİF

Savunma, orta saha ve forvete takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bu bölgelerin ikisini Manchester United'ın oyuncularıyla dolduracak. Hedefteki isimler; Victor Lindelöf ve Casemiro olarak belirlenmiş durumda.



İki oyuncu için de görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi, paket halinde 20 milyon euro bonservis önerdi. Ancak Manchester United'ın iki oyuncudan beklediği gelirin 30 milyon euro olduğu belirtildi.

MOURINHO ISRARCI

İki futbolcuya da hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan talipler var.

Teknik direktör Jose Mourinho, kadrosunda görmek istediği bu iki transferde ısrarcı. 

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