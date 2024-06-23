Fenerbahçe'den MANU'ya dev teklif: 20 milyon

Yeni sezonun startını veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
20 MİLYONLUK TEKLİF
Savunma, orta saha ve forvete takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bu bölgelerin ikisini Manchester United'ın oyuncularıyla dolduracak. Hedefteki isimler; Victor Lindelöf ve Casemiro olarak belirlenmiş durumda.
İki oyuncu için de görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi, paket halinde 20 milyon euro bonservis önerdi. Ancak Manchester United'ın iki oyuncudan beklediği gelirin 30 milyon euro olduğu belirtildi.
MOURINHO ISRARCI
İki futbolcuya da hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan talipler var.
Teknik direktör Jose Mourinho, kadrosunda görmek istediği bu iki transferde ısrarcı.
20 MİLYONLUK TEKLİF
Savunma, orta saha ve forvete takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bu bölgelerin ikisini Manchester United'ın oyuncularıyla dolduracak. Hedefteki isimler; Victor Lindelöf ve Casemiro olarak belirlenmiş durumda.
İki oyuncu için de görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi, paket halinde 20 milyon euro bonservis önerdi. Ancak Manchester United'ın iki oyuncudan beklediği gelirin 30 milyon euro olduğu belirtildi.
MOURINHO ISRARCI
İki futbolcuya da hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan talipler var.
Teknik direktör Jose Mourinho, kadrosunda görmek istediği bu iki transferde ısrarcı.